Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, έλαβε ο 29χρονος κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα.

Ο συνήγορός του ζήτησε την προθεσμία, ώστε να λάβει γνώση νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, τα οποία συμπεριλήφθησαν στη δικογραφία. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζητεί συγγνώμη και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του θύματος.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, πριν πιάσει το τιμόνι στα χέρια του, ενώ και τα επίπεδα του αλκοόλ ήταν πάνω από το όριο.

Ο νεαρός οδηγός οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και αποχώρησε περίπου μια ώρα αργότερα.

Είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες τόσο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου, όσο και για τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονου της φίλης του, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα κυρίως στο κεφάλι.

Από την προανάκριση της Τροχαίας και από το οπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει, ότι ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, το οποίο είναι 30 χλμ/ώρα με το κοντέρ να δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 90 χλμ/ώρα.

Επίσης, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν τη φονική σύγκρουση πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς, πιθανότατα για να αποφύγει όχημα που βγήκε στον κεντρικό δρόμο από στενό.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το επίσης σταθμευμένο όχημά τους. Αποτέλεσμα ήταν να βρει ακαριαίο θάνατο ο 24χρονος, ο οποίος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο. Τραυματίστηκαν επίσης η μητέρα, η αδελφή και η σύντροφος του 24χρονου.

Ο 24χρονος είχε φθάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο που ζούσε, για να παραστεί στην ορκωμοσία της 21 ετών φίλης του.

Στις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη αμέσως μετά το δυστύχημα, ο 29χρονος, βρέθηκε να έχει ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (ml/l), με το όριο να είναι στο 0,50ml/l.

Ο ίδιος φέρεται έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς της Τροχαίας πως στο παρελθόν υπήρξε χρήστης, ενώ το 2020 είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο και είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.





