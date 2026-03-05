Αυξημένη δράση για επικίνδυνα προϊόντα δείχνει η έκθεση Safety Gate 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το Safety Gate, το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα. Η έκθεση συνιστά μια επισκόπηση των επικίνδυνων προϊόντων που κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος Safety Gate το 2025, καθώς και των μέτρων που έλαβαν στη συνέχεια οι εθνικές αρχές για την προστασία των καταναλωτών.

Το 2025 κοινοποιήθηκαν 4.671 προειδοποιήσεις στο σύστημα Safety Gate, οι περισσότερες από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος το 2003. Πρόκειται για αύξηση 13% σε σύγκριση με το 2024 και υπερδιπλασιασμό των προειδοποιήσεων σε σχέση με το 2022. Επίσης, οι εθνικές αρχές προέβησαν σε πρωτοφανή αριθμό επακόλουθων ενεργειών, καθώς κοινοποιήθηκαν 5.794 επακόλουθες ενέργειες, αυξημένες κατά 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό αποδεικνύει την αυξανόμενη αποτελεσματικότητα του συστήματος, το οποίο έχει ενισχυθεί από τον Κανονισμό για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. Ο κανονισμός επιτρέπει την ολοένα και πιο συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

