Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Ελευσίνα το C-130 με τους 90 Ελληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή- Δείτε βίντεο

Ενενήντα Έλληνες, ανάμεσά τους και αθλητές της Κ-18 του Άρη, επαναπατρίστηκαν με πτήση C-130 από το Ντουμπάι, φτάνοντας στην Ελευσίνα

Μέση Ανατολή: Στην Ελευσίνα το C-130 με τους 90 Ελληνες που επαναπατρίστηκαν

Σε ελληνικό έδαφος βρίσκονται πλέον 90 Έλληνες πολίτες οι οποίοι επαναπατρίστηκαν με ειδική πτήση C-130 από το Ντουμπάι.

Το επιβλητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 19:27 το βράδυ στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας. Έξω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς επιβατών που απομακρύνθηκαν από τις «κόκκινες» ζώνες της Μέσης Ανατολής.

Ανάμεσα στους επιβάτες, γονείς, συγγενείς και συνοδοί αθλητών της ομάδας μπάσκετ Κ-18 του Άρη, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι, μετά την ακύρωση της αναχώρησης πτήσεων από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

«Πέντε μέρες δεν είχαμε κοιμηθεί, ευχαριστούμε την Πολεμική Αεροπορία» σχολίασαν με ανακούφιση οι συγγενείς επαναπατρισθέντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ελευσίνα Έλληνες Ντουμπάι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark