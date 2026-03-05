Μέση Ανατολή: Στην Ελευσίνα το C-130 με τους 90 Ελληνες που επαναπατρίστηκαν

Σε ελληνικό έδαφος βρίσκονται πλέον 90 Έλληνες πολίτες οι οποίοι επαναπατρίστηκαν με ειδική πτήση C-130 από το Ντουμπάι.

Το επιβλητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 19:27 το βράδυ στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας. Έξω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς επιβατών που απομακρύνθηκαν από τις «κόκκινες» ζώνες της Μέσης Ανατολής.

Ανάμεσα στους επιβάτες, γονείς, συγγενείς και συνοδοί αθλητών της ομάδας μπάσκετ Κ-18 του Άρη, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι, μετά την ακύρωση της αναχώρησης πτήσεων από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

«Πέντε μέρες δεν είχαμε κοιμηθεί, ευχαριστούμε την Πολεμική Αεροπορία» σχολίασαν με ανακούφιση οι συγγενείς επαναπατρισθέντων.

Πηγή: skai.gr

