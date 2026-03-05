Λογαριασμός
Λάρισα: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αγιάς και τέσσερις συλλήψεις

Συνελήφθησαν  τέσσερις αλλοδαποί στην αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα σήμερα το πρωί  από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας στην Αγιά 

Σύλληψη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας στην Αγιά και σε δύο χωριά της περιοχής, σύμφωνα με το onlarissa.gr


Συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί. Σε βάρος τους μάλιστα εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης.

Η κατηγορία είναι σύσταση συμμορίας καθώς και ληστείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr διέπραξαν ληστείες σε καταστήματα και οικίες της επαρχίας της Αγιάς.

