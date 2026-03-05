Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας στην Αγιά και σε δύο χωριά της περιοχής, σύμφωνα με το onlarissa.gr



Συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί. Σε βάρος τους μάλιστα εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης.

Η κατηγορία είναι σύσταση συμμορίας καθώς και ληστείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr διέπραξαν ληστείες σε καταστήματα και οικίες της επαρχίας της Αγιάς.

