Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα ένας 67χρονος, μετά την πτώση του από δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, o 67χρονος εκινείτο με το αυτοκίνητο του προς τη Δάφνη Καλαβρύτων. Στο ύψος της Χόβολης σταμάτησε για να μαζέψει αχλάδια.

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, ανέβηκε στο δέντρο, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.