Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αχαΐα: Ανέβηκε να μαζέψει αχλάδια και... σκοτώθηκε

Ο άνδρας, ανέβηκε στο δέντρο, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος όπου άφησε την τελευταία του πνοή

Δεντρο θανατος

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα ένας 67χρονος, μετά την πτώση του από δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, o 67χρονος εκινείτο με το αυτοκίνητο του προς τη Δάφνη Καλαβρύτων. Στο ύψος της Χόβολης σταμάτησε για να μαζέψει αχλάδια.

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, ανέβηκε στο δέντρο, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δέντρο Πτώση Αχαΐα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark