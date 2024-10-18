Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την προστασία ευάλωτων πολιτών και δανειοληπτών, αποφάσισε στοχευμένες αποχές από 21 έως 29 Οκτωβρίου 2024 από τις διαταγές πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης των Τραπεζών και funds, ενώ αποφάσισε παράλληλα τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής από 22 έως και 29 Οκτωβρίου 2024 λόγω του νέου δικαστικού χάρτη.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αναφέρονται τα εξής:

«Α) Το ΔΣ του ΔΣΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 17.10.2024 την πάγια θέση του σώματος για την προστασία των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων πολιτών και δανειοληπτών και με αφορμή την πρόσφατη ενέργεια των Τραπεζών, funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (Servicers) να αιτηθούν τη χορήγηση πρόσβασής τους στη διαδικτυακή εφαρμογή του Φορέα ”Ελληνικό Κτηματολόγιο”, επιχειρώντας τον αποκλεισμό των δικηγόρων που έχουν το συγκεκριμένο δικαίωμα πρόσβασης στο πλαίσιο ασκήσεως του λειτουργήματός τους, το ΔΣ του ΔΣΑ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός. Οι εν λόγω εταιρείες έχουν προφανώς αποθρασυνθεί από την ευνοϊκή γι' αυτές κυβερνητική πολιτική χάρη στην οποία απολαμβάνουν σειρά προνομίων και ευεργετικών διατάξεων αλλά και την αδράνεια του ελεγκτικού έργου της εποπτεύουσας Τράπεζας της Ελλάδος έναντι πλειάδας καταχρηστικών πρακτικών και συμπεριφορών τους, έφτασαν στο σημείο να ζητούν ακώλυτη πρόσβαση σε κτηματολογικά στοιχεία εκατομμυρίων πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι το δικηγορικό σώμα, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, διότι δεν εξασφαλίζουν την λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους. Με την εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού νόμου (ν. 4738/2020) η προστασία των ευάλωτων οφειλετών είναι απισχνασμένη και η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι αποφλοιωμένη και κόλουρη σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς επανέρχεται στην πάγια θέση για λυσιτελή νομοθετική προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου του άρθρ. 938 ΚΠολΔ και σε όσες περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εξαιρούνται σήμερα αυτού.

Το ΔΣ του ΔΣΑ επικροτεί τη στάση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά δήλωσε ότι δεν συντρέχουν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις αλλά ούτε τέτοια αναγκαιότητα για τη χορήγηση τέτοιας πρόσβασης σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

Μετά ταύτα, το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε:

1. Τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής από την προσεχή Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024 έως και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 από την κατάθεση και τη συζήτηση υποθέσεων εγγραφής (όμως και εξάλειψης) προσημειώσεων (τόσο των πληρεξουσίων δικηγόρων όσο και των δικηγόρων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο του Ν. 5095/2024) και αναστολή της από τις υποθέσεις εξάλειψης προσημειώσεων υποθήκης.

2. Τη στοχευμένη αποχή των δικηγόρων από την προσεχή Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024 έως και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 από την κατάθεση για την έκδοση και από την επίδοση διαταγών πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης Τραπεζών, funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (Servicers).

Β) Περαιτέρω, με δεδομένο ότι η κατάσταση από την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη στα δικαστήρια της Αθήνας δεν έχει βελτιωθεί ουσιωδώς και παραμένουν ακόμη αρρύθμιστα πολλά ζητήματα (έκδοση πιστοποιητικών, κατά τόπον αρμοδιότητα καταργηθέντων Ειρηνοδικείων καθημερινή ταλαιπωρία δικηγόρων και πολτιών), το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής από τις 22 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2024:

1. Από την εκδίκαση όλων των υποθέσεων στις περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και στα πρώην Ειρηνοδικεία, πλην του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών.

2. Από την εκδίκαση ανακοπών που εκδικάζονται στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, πινάκια ΟΔΑ (αιθ. 17) και ΟΓΑ (αίθ.16)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

