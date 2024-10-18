Διαθέσιμη μέσω του Gov.gr Wallet είναι για τους πολίτες η δυνατότητα μεταβίβασης των εισιτήριων διαρκείας για τους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Οι φίλαθλοι που έχουν ταυτοποιήσει ψηφιακά και εισαγάγει το εισιτήριο διαρκείας στο ψηφιακό τους πορτοφόλι, στο Gov.gr Wallet, μπορούν πλέον απλά και φιλικά να το μεταβιβάσουν σε άτομο της επιλογής τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι:

Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet, επιλέγουν την καρτέλα των εισιτηρίων και το εισιτήριο διαρκείας τους

Επάνω δεξιά [⋮] επιλέγουν τη «Μεταβίβαση»

Στη συνέχεια, συμπληρώνουν στο εμφανιζόμενο πλαίσιο τον ΑΦΜ του πολίτη στον οποίο επιθυμούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριο διαρκείας

Ακολούθως, ο πολίτης του οποίου το ΑΦΜ δηλώθηκε, λαμβάνει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ανοίγει το Gov.gr Wallet και αποδέχεται την εισαγωγή του εισιτηρίου διαρκείας στο δικό του ψηφιακό πορτοφόλι.

Η ανάκληση του εισιτηρίου διαρκείας πραγματοποιείται από τον κάτοχό του με αντίστοιχο τρόπο, ενώ ο φίλαθλος που έλαβε το εισιτήριο διαρκείας μπορεί το χρησιμοποιήσει μέχρι την ανάκλησή του.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι, όσων εισιτήριων διαρκείας έχουν μεταβιβαστεί, για την ανάκληση:

Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet

Επιλέγουν την καρτέλα των εισιτηρίων και το εισιτήριο διαρκείας τους, το οποίο για την περίοδο μεταβίβασης φαίνεται ως «ανενεργό» με γκρι χρώμα

Ύστερα, επάνω δεξιά [⋮] επιλέγουν την «Ανάκληση» και επανακτούν τη δυνατότητα χρήσης του εισιτηρίου διαρκείας τους.

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του νόμου για την ταυτοποίηση των εισιτηρίων των φιλάθλων μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού (ΦΕΚ Β' 1120/15.02.2024) και διατίθεται σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (ΠΑΕ) και Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (ΚΑΕ). Υπογραμμίζεται ότι η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των ΠΑΕ και των ΚΑΕ.

Διαθέσιμη από σήμερα μέσω του Gov.gr Wallet και η δυνατότητα αλλαγής συνοδείας ανηλίκου.

Επιπλέον, διατίθεται από σήμερα μέσω του Gov.gr Wallet η δυνατότητας αλλαγής συνοδείας ανηλίκου, ο οποίος διαθέτει εισιτήριο διάρκειας.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από τους κηδεμόνες των ανηλίκων με τα ακόλουθα βήματα:

Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet

Επιλέγουν την καρτέλα των εισιτηρίων και το εισιτήριο διαρκείας του ανηλίκου

Ακολούθως, επάνω δεξιά [⋮] επιλέγουν τη «Αλλαγή Συνοδείας»

Ύστερα, συμπληρώνουν στο εμφανιζόμενο πλαίσιο τον ΑΦΜ του πολίτη, ο οποίος επιθυμούν να συνοδεύσει τον ανήλικο στον αγώνα

Με αυτόν τρόπο, ο πολίτης του οποίου το ΑΦΜ δηλώθηκε λαμβάνει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ανοίγει το Gov.gr Wallet, αποδέχεται το αίτημα και αυτόματα προστίθεται το εισιτήριο του ανηλίκου στο δικό του ψηφιακό πορτοφόλι.

Μέχρι την ανάκληση της συνοδείας, η οποία πραγματοποιείται με αντίστοιχο τρόπο, ο ανήλικος συνοδεύεται στους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ από τον πολίτη που έχει δηλώσει ο κηδεμόνας του. Επίσης, η διαδικασία της συνοδείας ανηλίκου ή και της αλλαγής αυτής μπορεί να γίνει και μέσω του tickets.gov.gr.

