Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:09 - Δύση ήλιου στις 19:28 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 19 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, του Αγίου Κάστορος μάρτυρος και του Οσίου Ρωμύλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αριάδνη, Αριάνα
  • Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία
  • Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης
  • Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Ανατολή ήλιου: 07:09 - Δύση ήλιου: 19:28 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 26.2 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
