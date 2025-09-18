Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, του Αγίου Κάστορος μάρτυρος και του Οσίου Ρωμύλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αριάδνη, Αριάνα

Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία

Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης

Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Ανατολή ήλιου: 07:09 - Δύση ήλιου: 19:28 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 26.2 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.