Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, του Αγίου Κάστορος μάρτυρος και του Οσίου Ρωμύλου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αριάδνη, Αριάνα
- Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία
- Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης
- Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία
Ανατολή ήλιου: 07:09 - Δύση ήλιου: 19:28 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 26.2 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.