Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους - Κάηκε ολοσχερώς (Βίντεο)

Το κατάστημα βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση 

UPDATE: 07:39
Καφετέρια

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

Το κατάστημα βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. 

Όπως φαίνεται πως από τις εικόνες, η καφετέρια έχει καεί ολοσχερώς.

 

 
Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Άγιοι Ανάργυροι καφετέρια
