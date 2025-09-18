Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Το κατάστημα βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση.

#Πυρκαγιά σε χώρο επαγγελματικό χώρο στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025

Όπως φαίνεται πως από τις εικόνες, η καφετέρια έχει καεί ολοσχερώς.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.