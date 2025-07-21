Αποκαταστάθηκε στις 13:15 η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα- Νέοι Πόροι κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ. Η αμαξοστοιχία 1596 (Λάρισα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 32 λεπτά καθυστέρηση, σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Hellenic Train

Σημειώνεται πως η κυκλοφορία είχε διακοπεί με εντολή της Πυροσβεστικής λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ευαγγελισμού Λαρίσης και κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή δόθηκε, στις 12:35.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας η αμαξοστοιχία 1596 (Λάρισα- Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σ.Σ Λάρισας και η αμαξοστοιχία 1597 (Θεσσαλονίκη- Λάρισα) θα παραμείνει στον Σ.Σ Νέων Πόρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.