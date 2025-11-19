Με επίκεντρο τους εφήβους και τους νέους, τις ηλικίες που σήμερα αποτελούν τον κύριο στόχο της βιομηχανίας νικοτίνης, η W4O Hellas υλοποιεί δράση που στοχεύει στην πρόληψη, την ενδυνάμωση και την ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους του ηλεκτρονικού τσιγάρου, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές για τη δημόσια υγεία.

Η εκστρατεία που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση συνδυάζει την επιστήμη με την ενσυναίσθηση και τη δημιουργικότητα και θέτει τις βάσεις για μια νέα κουλτούρα πρόληψης, με στόχο μια γενιά χωρίς εξαρτήσεις. Στην καρδιά της πρωτοβουλίας βρίσκεται ένα καθαρό μήνυμα ζωής απέναντι στο άτμισμα: «Η δύναμη είναι να λες όχι». Ένα «όχι» που δεν επιβάλλεται, αλλά χτίζεται μέσα από γνώση, αυτοπεποίθηση και σεβασμό στη δική τους φωνή, τόνισε η συντονιστική επιτροπή της W4O Hellas που αποτελείται από τις Παθολόγους Ογκολόγους Ελένη Γαλάνη, Έλενα Λινάρδου, Ζένια Σαριδάκη, Αθηνά Χριστοπούλου και Αμάντα Ψυρρή.

Τονίστηκε ότι το θέμα του ατμίσματος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς η πολιτεία αρχίζει να ευαισθητοποιείται ενεργά απέναντι στη νέα αυτή απειλή. Η W4O Hellas χαιρετίζει τη στροφή αυτή και τονίζει ότι η κοινή δράση πολιτείας, επιστημονικών φορέων και κοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική θωράκιση της νέας γενιάς.

Η ανησυχητική παγκόσμια αύξηση του ατμίσματος στους εφήβους

Αφετηρία της εκδήλωσης αποτέλεσε η έντονη ανησυχία που προκαλεί η συνεχής αύξηση του ατμίσματος στους εφήβους και τους νέους. Τα πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της ευρωπαϊκής έρευνας ESPAD έδειξαν ότι:

• ο παγκόσμιος δείκτης χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στους εφήβους (13-15 ετών) έχει εκτιναχθεί: ~15 εκατομμύρια έφηβοι ατμίζουν σε συχνότητα 9 φορές περισσότερο από τους ενήλικες.

• το 60% των μαθητών στην Ευρώπη δηλώνει ότι μπορεί να προμηθευτεί εύκολα ηλεκτρονικά τσιγάρα και το 16% το δοκίμασε σε ηλικία ≤ 13 ετών, δείχνοντας ότι τα προϊόντα παραμένουν ανεξέλεγκτα προσβάσιμα.

• 78% των μαθητών εκτίθεται συστηματικά σε διαφήμιση προϊόντων ατμίσματος, πρακτική που στοχεύει απευθείας τη νεότερη γενιά.

• 1 στους 3 εφήβους πιστεύει λανθασμένα ότι το άτμισμα είναι «λιγότερο επιβλαβές» από το κάπνισμα,

• πάνω από 50% των μαθητών στην Ελλάδα έχει ήδη δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, φέρνοντας τη χώρα μας στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης. Μια πραγματικά θλιβερή «πρωτιά».

«Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι το άτμισμα έχει ήδη εδραιωθεί ως συνήθεια στη σχολική ηλικία, παρά τη νομοθετική απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους», τονίστηκε.

Το επιστημονικό σκέλος της παρουσίασης ανέδειξε τις σοβαρές βιολογικές και αναπτυξιακές συνέπειες της νικοτίνης στον εφηβικό εγκέφαλο: επηρεάζει τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την ικανότητα λήψης αποφάσεων και αυξάνει την πιθανότητα εξάρτησης και άλλων εθιστικών συμπεριφορών. Παρουσιάστηκαν επίσης δεδομένα για τα υγρά ατμίσματος, τα οποία περιέχουν νικοτίνη, βαρέα μέταλλα, τοξικές καρβονυλικές ενώσεις και αρωματικές ουσίες που -παρά τη χρήση τους στα τρόφιμα- δεν έχουν αποδειχθεί ασφαλείς όταν εισπνέονται καθημερινά στους πνεύμονες. Όπως αναφέρθηκε, η διεθνής βιβλιογραφία τεκμηριώνει ότι οι ουσίες αυτές προκαλούν οξειδωτικό στρες και φλεγμονώδη απόκριση στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Η χρήση τους αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης και εγκεφαλικού επεισοδίου ακόμη και σε νεαρά άτομα.

«Η εξάρτηση από τη νικοτίνη έχει αλλάξει μορφή. Σήμερα στοχεύει τους νέους μέσα από γεύσεις, εικόνες και συσκευές που μοιάζουν αθώες, αλλά δεν είναι. Η ευθύνη μας είναι να πούμε την αλήθεια με τρόπο απλό, κατανοητό και ανθρώπινο, χωρίς φόβο και χωρίς διδακτισμούς. Ας αναπνεύσουμε ζωή. Αυτή είναι η πιο ωραία γεύση», σημείωσε η συντονιστική επιτροπή.

Αναφερόμενη στον στόχο της εκστρατείας σημείωσε: «Δεν θέλουμε να φοβίσουμε τους νέους, θέλουμε να τους ενδυναμώσουμε. Θέλουμε να επιλέγουν συνειδητά: καθαρή ανάσα, καθαρό μυαλό, καθαρή ζωή με γεύση που δεν την χαλούν εξαρτήσεις»

Ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης αποτέλεσε η παρουσία των Παγκόσμιων Πρωταθλητριών της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης οι οποίες βρέθηκαν στο πλευρό της W4O Hellas και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση. «Ως αθλήτριες, ξέρουμε τι σημαίνει επιλογή, πειθαρχία και καθαρή ανάσα. Ελπίζουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να εμπνεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να πουν το δικό τους «όχι» στη νικοτίνη και σε οτιδήποτε βάζει σε κίνδυνο την υγεία τους. Ευχαριστούμε τη W4O Hellas που μας έδωσε την ευκαιρία να στηρίξουμε μια τόσο σημαντική προσπάθεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

