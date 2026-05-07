Σε αθώωση κατέληξε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για 36χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για υπόθεση βιασμού ανήλικης.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη το 2020 μετά από καταγγελία νεαρής αλλοδαπής, η οποία δήλωνε τότε 16 ετών με καταγωγή από τη Συρία, ότι ο άντρας τη βίασε στο διαμέρισμα όπου ζούσαν μαζί με τις ανήλικες αδελφές της στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος και να γεννήσει το παιδί. Η καταγγελία έγινε περίπου τρεις μήνες μετά τη γέννα.

Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει στις Αρχές και περιγράφονται στα δικαστικά έγγραφα, ο 36χρονος (σήμερα) της προσέφερε πορτοκαλάδα μέσα στην οποία είχε ρίξει άγνωστη ουσία. Όπως ανέφερε, αμέσως μετά αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπνηλία, έχασε τις αισθήσεις της, και τότε ο κατηγορούμενος την κακοποίησε σεξουαλικά. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι, όταν συνήλθε, την απείλησε πως θα δημοσιοποιούσε βίντεο από τη σεξουαλική πράξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον αποκάλυπτε όσα είχαν συμβεί.

«Προσχηματική η καταγγελία»

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος δήλωνε αθώος, τονίζοντας ότι διατηρούσε κανονικά σχέση με τη νεαρή και πως η επίδικη πράξη έγινε με τη συναίνεσή της. Χαρακτήριζε δε, την καταγγελία «προσχηματική» υποστηρίζοντας ότι σκοπός ήταν να εξασφαλίσει νομιμοποιητικά έγγραφα ώστε να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου ζούσε η μητέρα της.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και προκειμένου να πλήξει την αξιοπιστία της καταγγέλλουσας, η υπεράσπισή του 36χρονου αμφισβήτησε τόσο την ανηλικότητα όσο και την πραγματική καταγωγή της καταγγέλλουσας. Κάνοντας επίκληση σε φερόμενο υλικό από προσωπικό προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίστηκε ότι την επίμαχη περίοδο ήταν ήδη ενήλικη κι ότι καταγόταν από τον Λίβανο, και όχι από τη Συρία.

Αθώος λόγω αμφιβολιών και τιμωρία για λιπομαρτυρία

Σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια δίκη τον Ιούνιο του 2023, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η καταγγέλλουσα δεν εμφανίστηκε στο Εφετείο για να καταθέσει- απουσία για την οποία τιμωρήθηκε με λιπομαρτυρία. Η ίδια φέρεται να ζει πλέον στη Στουτγκάρδη.

Ανατρέποντας την προ 3ετίας απόφαση, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης αθώωσαν ομόφωνα τον 36χρονο για την πράξη του βιασμού, λόγω αμφιβολιών, και κατά πλειοψηφία τον έκριναν αθώο για την πράξη της κατάχρησης ανηλίκου. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών και έκτοτε παρέμενε στις φυλακές Γρεβενών.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019 όταν η καταγγέλλουσα και οι δύο ανήλικες αδελφές της έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μεταβούν στη Γερμανία, όπου διέμενε μόνιμα η μητέρα τους. Μετά από αποτυχημένη προσπάθεια να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα, η μητέρα επέστρεψε στη Γερμανία και ξεκίνησε τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, όπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα. Στο μεταξύ, νοίκιασε διαμέρισμα στη Νεάπολη και ανέθεσε τη φροντίδα των κοριτσιών στον 36χρονο Αιγύπτιο, τον οποίο γνώριζε μέσω κοινών γνωστών. Με δικαστική απόφαση ο 36χρονος διορίστηκε επίτροπος των τριών αδελφών και αρχικά επισκεπτόταν συχνά το διαμέρισμα ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε εκεί μόνιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

