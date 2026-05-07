Appλό, appολαυστικό, appαραίτητο: Το νέο app της «Καθημερινής» είναι εδώ

Η «Καθημερινή» συνεχίζει να εξελίσσεται στο ψηφιακό περιβάλλον, παρουσιάζοντας τη νέα εφαρμογή της για κινητά. Σχεδιασμένο με επίκεντρο τον αναγνώστη, το νέο app συνδυάζει την ψύχραιμη δημοσιογραφία που χαρακτηρίζει την «Καθημερινή» με την απόλυτη εξατομίκευση, δίνοντάς σου τον έλεγχο του πώς, πότε και τι διαβάζεις.

Τι νέο φέρνει η εφαρμογή

Πλοήγηση στα μέτρα σου: Διαμόρφωσε το δικό σου μενού και απόκτησε άμεση πρόσβαση στις ενότητες που σε ενδιαφέρουν περισσότερο.

Νέα σελίδα «Ανακάλυψε»: Βρες εύκολα περιεχόμενο μέσα από προτεινόμενες κατηγορίες, με βάση τα ενδιαφέροντά σου.

Μοναδική εμπειρία χρήσης: Δεν πρόκειται για μια απλή αναβάθμιση, αλλά για μια πλήρως νέα εφαρμογή, σχεδιασμένη εξαρχής για κορυφαία απόδοση και απροβλημάτιστη εμπειρία χρήσης.

Δημιουργώντας έναν δωρεάν λογαριασμό, η εφαρμογή μετατρέπεται στον προσωπικό σου χώρο ενημέρωσης.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες απολαμβάνουν ένα εξατομικευμένο προφίλ, όπου συγκεντρώνονται όλα τα αποθηκευμένα και πρόσφατα άρθρα, τα newsletters και οι προτιμήσεις τους.

Offline Ανάγνωση: Αποθήκευσε έως και 10 άρθρα για να τα διαβάσεις αργότερα, ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Απόλυτος έλεγχος στα notifications: Η νέα σελίδα «Διαχείριση ειδοποιήσεων» παρέχει περισσότερες από 10 επιλογές για να λαμβάνεις μόνο τις ειδοποιήσεις (push notifications) που πραγματικά θέλεις.

Ακολούθησε αρθρογράφους: Με τη νέα λειτουργία εύκολης εγγραφής και απεγγραφής σε αρθρογράφους, δεν θα χάνεις ποτέ κείμενο από τις πένες που ξεχωρίζεις.

Η εμπειρία απογειώνεται με τη Συνδρομή

Για τους συνδρομητές μας, η ενημέρωση γίνεται πλέον και ακουστική εμπειρία. Απαντώντας στη σύγχρονη ανάγκη για ενημέρωση εν κινήσει, ενσωματώσαμε Ηχητικά άρθρα AI με τη φωνή

των ίδιων των αρθρογράφων μας. Άκουσε τις αναλύσεις, τις απόψεις και τα ρεπορτάζ της «Καθημερινής», όπου κι αν βρίσκεσαι.

Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη τώρα και σχεδιάστηκε για να κάνει την καθημερινή σου ενημέρωση πιο απλή, πιο έξυπνη και απόλυτα δική σου.

