ΕΟΤ: Στρατηγική συνεργασία για την ένταξη του Ταϋγέτου στο "UTMB World Series"

Σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού ορεινού και βιωματικού τουρισμού αποτελεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ευZHN feelόsophy και της IQ Sports, με αντικείμενο τη διερεύνηση και προετοιμασία διοργάνωσης αγώνα της σειράς UTMB World Series στον Ταΰγετο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού και φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Πελοπόννησο ανάμεσα στους σημαντικότερους διεθνείς προορισμούς για ορεινό τουρισμό (mountain and adventure tourism).

Ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Η προοπτική ένταξης του Ταϋγέτου στο UTMB World Series μπορεί να αναδείξει τη χώρα μας ως έναν αυθεντικό και διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό outdoor εμπειριών».

Το UTMB World Series αποτελεί το κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο αγώνων ορεινού τρεξίματος, με διοργανώσεις σε περισσότερους από 40 προορισμούς διεθνώς και συμμετοχές δεκάδων χιλιάδων αθλητών από περισσότερες από 100 χώρες. Η κορυφαία διοργάνωση του θεσμού, το UTMB Mont-Blanc, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές και επισκέπτες, ενώ αγώνες της σειράς φιλοξενούνται σε εμβληματικές περιοχές όπως οι Δολομίτες, η Τοσκάνη, τα Πυρηναία και η Γαλλική Ριβιέρα.

Η πιθανή ένταξη του Ταϋγέτου στο διεθνές δίκτυο του UTMB αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού επιπέδου και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Ο Ταΰγετος, με το μοναδικό φυσικό του περιβάλλον, τη συνύπαρξη βουνού και θάλασσας, τα ιστορικά χωριά και την αυθεντική πολιτιστική ταυτότητα της Πελοποννήσου, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό outdoor δραστηριοτήτων και αγώνων ορεινού τρεξίματος υψηλών προδιαγραφών.

Η πρωτοβουλία θα υποστηριχθεί επικοινωνιακά μέσα από το εθνικό brand Visit Greece και τη στοχευμένη προβολή της Πελοποννήσου μέσω της πλατφόρμας Visit Peloponnese, με στόχο τη διεθνή ανάδειξη της περιοχής ως premium προορισμού εναλλακτικού τουρισμού.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η Πελοπόννησος διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μας για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και δημιουργεί νέες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες».

Ο πρόεδρος και ιδρυτής της ευZHN feelόsophy, Θανάσης Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Το UTMB αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον χώρο του ορεινού και αθλητικού τουρισμού διεθνώς. Η παρουσία του στην Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή εικόνα της χώρας, προβάλλοντας την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα των ελληνικών τοπίων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.