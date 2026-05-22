Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στη συμβολή με την οδό Αλκυονίδων, όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται επίσης στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά πιθανών τραυματιών.

Πηγή: skai.gr

