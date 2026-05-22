Σύλληψη 23χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν κάθισε δίπλα της και τη θώπευσε, ενώ φέρεται να είχε τελέσει αντίστοιχες πράξεις

Βιασμός

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 24χρονης μέσα σε αστικό λεωφορείο, συνελήφθη 23χρονος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο 23χρονος κάθισε δίπλα στην 24χρονη και τη θώπευσε.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να είχε τελέσει δύο ακόμη αντίστοιχες πράξεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τόσο σε βάρος της ίδιας όσο και σε βάρος μίας δεύτερη γυναίκας, 21 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

