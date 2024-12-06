Αστυνομικός της Βουλής: Συγγενικό πρόσωπο της 35χρονης «σπάει τη σιωπή του»

Στις φυλακές της Τρίπολης μεταφέρθηκε το μεσημέρι αφότου και έλαβε εξιτήριο από την Ψυχιατρική Κλινική του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του.

Άτομο από το συγγενικό περιβάλλον καταγγέλλει στον ΣΚΑΪ τα όσα συνέβαιναν μέσα στην οικογένεια.

Αυτές τις φρικιαστικές καταγγελίες προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν οι αρχές μέσα και από τα κατασχεμένα ψηφιακά πειστήρια.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εξερευνούν το iCloud και τα email, του 45χρονου, της 35χρονης συζύγου του αλλά και των μεγαλύτερων παιδιών τους, αναζητώντας φωτογραφίες, μηνύματα και άλλα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν τις έρευνες, επιβεβαιώνοντας τις ανατριχιαστικές καταγγελίες.

Άτομο από το στενό συγγενικό περιβάλλον της οικογένειας, αποκαλύπτει στον ΣΚΑΪ, τις δικαιολογίες που χρησιμοποίησε η 35χρονη, για τα σημάδια στο σώμα της.

«Ότι έπεσε από τη σκάλα, ότι χτύπησε κατεβαίνοντας μόνη της, ότι η μικρή κόρη της έριξε το κηροπήγιο στο κεφάλι κατά λάθος. Για το ξύλο δεν έπεσα από τα σύννεφα γιατί το γνώριζα, για τα υπόλοιπα εννοείται! Για τα υπόλοιπα ναι. Δεν το περίμενα. Tην υποτιμούσε συνέχεια. Μισογύνης, χειριστικός, πανέξυπνος. Δηλώνει τρελός κατά πρώτον».

Μέχρι στιγμής, άφαντο, παραμένει το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού, στο οποίο σύμφωνα με τις καταθέσεις των τριών ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας, υπάρχουν καταγραφές από τις φρικώδεις πράξεις του.

Ορισμένα από τα πειστήρια που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές και εξετάζονται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, δεν είχαν εντοπιστεί στις έρευνες της Αστυνομίας, αλλά παραδόθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση από συγγενικό πρόσωπο του 45χρονου.

Ανάμεσα τους είναι και ένα δεύτερο λάπτοπ.



«Δεν τον συμπάθησα καθόλου από την πρώτη στιγμή. Δεν μίλησα σε κανέναν, τι να πω; Η συμπεριφορά του δε μου άρεσε καθόλου» περιέγραψε η γιαγιά της 35χρονης προσθέτοντας πως με την γνωριμία τους σκέφτηκε πως «αυτός είναι τρομοκράτης».

«Τρομοκρατία, πολύ μεγάλη», πρόσθεσε.

Από το 2002 έως και τον περασμένο Νοέμβριο, ο 45χρονος αστυνομικός είχε υποπέσει σε διαφορετικά πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία είτε του είχαν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις, είτε είχαν αρχειοθετηθεί.



Μεταξύ των περιστατικών ήταν φραστικό επεισόδιο και ξυλοδαρμός οδηγού ταξί, συμμετοχή σε βίαια επεισόδια, φραστικά επεισόδιο με συναδέλφου, επεισόδιο και τραυματισμός με αστυνομικό,



Η Εισαγγελία Ανηλίκων εξετάζει την καλύτερη λύση για έτσι ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να μεταφερθούν σε δομή ανηλίκων.

