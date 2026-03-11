Αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Η επιχείρηση γίνεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα μας.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 5 έρευνες σε οικίες, έχουν προσαχθεί 8 άτομα και έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Τουρκίας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.

Πηγή: skai.gr

