Αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Η επιχείρηση γίνεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα μας.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 5 έρευνες σε οικίες, έχουν προσαχθεί 8 άτομα και έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Τουρκίας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.