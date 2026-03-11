Χρυσή Αυγή: Ανοίγει η πόρτα της φυλακής για Ζαρούλια και άλλους τέσσερις

«Όχι» στην παροχή ελαφρυντικών είπε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στους περισσότερους κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής, αναγνωρίζοντας μόνο σε πέντε κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Πρόκειται για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση καθώς και για τους Αριστόδημο Δασκαλάκη, κατηγορούμενος για ένταξη, Μάρκο Ευγενικό και Θωμά Μαρία, κατηγορούμενοι για ένταξη, καθώς και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη. Οι δύο τελευταίοι έχουν ήδη βάση της πρωτόδικης απόφασης και το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, η απόφαση αυτή ενδέχεται να «ανοίξει» την πόρτα της φυλακής για πέντε κατηγορούμενους (τους πρώην βουλευτές Στάθη Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχαλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια και ένα μέλος της οργάνωσης), στους οποίους είχε δοθεί αναστολή μέχρι την έκδοση απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Τα πέντε αυτά πρόσωπα έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινές 5 έως 7 ετών και εφόσον δεν έλαβαν κάποιο ελαφρυντικό για να «χαμηλώσει» η ποινή τους, ίσως βρεθούν στη φυλακή.

Σημειώνεται πως η εισαγγελέας πρότεινε να διατηρηθούν οι ποινές όλων όπως στο πρωτόδικο δικαστήριο, με εξαίρεση τους πέντε που έλαβαν ελαφρυντικό, για τους οποίους πρότεινε χαμηλότερη ποινή.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση επί των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

Πηγή: skai.gr

