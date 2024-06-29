Ασπρόπυργος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη

Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω της πυρκαγιάς εστάλη στις 14:58 μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Νέας Ζωής να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο.
Σημειώνεται ότι από τις 12/6 έως σήμερα έχουν εκδηλωθεί 133 πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή.
