Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την προκήρυξη 4ΕΑ/2025, που αφορούν εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν τόσο τον αξιολογικό πίνακα Β΄ όσο και τον επικουρικό, καθώς και τον κατάλογο των απορριπτέων. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει τυχαίου αριθμού, ενώ σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται αποκλειστικά με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.), ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στις 8:00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος οφείλει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να έχει ολοκληρώσει την πληρωμή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

