Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την προκήρυξη 4ΕΑ/2025, που αφορούν εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν τόσο τον αξιολογικό πίνακα Β΄ όσο και τον επικουρικό, καθώς και τον κατάλογο των απορριπτέων. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει τυχαίου αριθμού, ενώ σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.
Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται αποκλειστικά με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.), ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτησή τους.
Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στις 8:00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.
Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος οφείλει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να έχει ολοκληρώσει την πληρωμή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.