Συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες (23-11-2025) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Αχαρνών, 5 ανήλικοι 13, 15 και 16 ετών, καθώς και ενήλικο άτομο 19 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες χθες (23-11-2025) διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο στην περιοχή των Αχαρνών και προκάλεσαν φθορές σε υαλοπίνακα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν τους 6 κατηγορούμενους σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της υπόθεσης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.