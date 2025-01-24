Εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό με την 13χρονη που λιποθύμησε μετά από challenge του TikTok

Προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για το περιστατικό με την 13χρονη μαθήτρια που λιποθύμησε στο σχολείο, όταν πήρε μέρος σε challenge κατακράτησης της αναπνοής της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αρμοδίως η εισαγγελική Αρχή και δόθηκε εντολή να διεξαχθεί ποινική έρευνα για διερεύνηση τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Η έρευνα κινείται προς πάσα κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό συνέβη προχθές σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ενώ η 13χρονη μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε στην Α' Παιδιατρική Κλινική και μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε πήρε εξιτήριο, ένα 24ωρο αργότερα.

Η διευθύντρια του Γυμνασίου έχει στείλει ηλεκτρονική ενημέρωση στους γονείς ζητώντας να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους που κρύβουν αυτού του είδους οι προκλήσεις. Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για challenge μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας TikTok.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

