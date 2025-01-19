Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η λαϊκή τραγουδίστρια Καίτη Γκρέυ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών, η Καίτη Γκρέυ.

Η σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Η Καίτη Γκρέυ νοσηλευόταν για μήνες στο νοσοκομείο μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Είχε πάρει εξιτήριο τον Οκτώβριο του 2024 και είχε επιστρέψει στο σπίτι της ωστόσο, τα προβλήματα υγείας ήταν πολλά και σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

