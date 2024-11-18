Ο δήμος Αθηναίων ξεκίνησε τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τη σφράγιση του νυχτερινού καταστήματος στον Βοτανικό που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, όταν έγινε ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για το περιστατικό που αφορά τη χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους σε νυχτερινό μαγαζί στον Βοτανικό, ξεκίνησαν όλες τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με τον νόμο, διαδικασίες προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, η δημοτική αστυνομία, οι παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.180/79, άρθρο 2, επισύρουν την επιβολή του διοικητικού μέτρου της σφράγισης του καταστήματος, γι’ αυτό και καλεί τον ιδιοκτήτη να δώσει εγγράφως εξηγήσεις, μέσα σε διάστημα 5 ημερών.

Πηγή: skai.gr

