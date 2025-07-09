Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης το αμερικανικό αίτημα έκδοσης του 21 ετών άνδρα που κατηγορείται στις ΗΠΑ ως ηγετικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία καταλογίζεται ότι προσέγγιζε, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσει να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις.

Οι δικαστές του Συμβουλίου δέχθηκαν τον ισχυρισμό της συνηγόρου του ότι εκζητούμενος κατέχει την ελληνική ιθαγένεια και άρα κατά τον χρόνο τέλεσης των φερόμενων πράξεων ήταν ημεδαπός, όπως επίσης ότι για ομοειδείς πράξεις του αμερικανικού κατηγορητηρίου που τελέστηκαν στην χώρα μας κινήθηκε ήδη η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από τις ελληνικές αρχές- που εν προκειμένω έχουν δικαιοδοσία - με τη δικογραφία να βρίσκεται στα χέρια εισαγγελέα πρωτοδικών.

Υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση από τον αρμόδια εισαγγελέα.

Ο 21 ετών άνδρας είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη όπου ζει με την οικογένειά του, σε εκτέλεση ερυθράς αγγελίας αναζητήσεων που εκκρεμούσε από τις ΗΠΑ. Οι αμερικανικές Αρχές ζητούσαν την έκδοσή του για να δικαστεί για παραβίαση της νομοθεσίας περί εκμετάλλευσης παιδιών, κατ' επάγγελμα, πράξη που φέρεται να τελέστηκε τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρεται στα αμερικανικά διωκτικά έγγραφα.

Στα ίδια έγγραφα η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση περιγράφεται ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική». Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει την ονομασία «764» και τα μέλη της στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του καταλογίζονται. «Πάτησα κάποιο λινκ στο ίντερνετ […] Δεν είμαι κακός άνθρωπος, ούτε αρχηγός αυτής της οργάνωσης», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

