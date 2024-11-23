Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια του Φαρμακονησίου για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί στη ξηρά από στελέχη του Λιμενικού 10 άτομα ενώ από τη θαλάσσια περιοχή έχουν διασωθεί τρεις μετανάστες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό δύο ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο super puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

