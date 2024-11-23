Στην τελική ευθεία είναι πλέον οι προκηρύξεις των διαγωνισμών για τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες «Daniel» και «Elias».

Πρόκειται, για έργα συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ και η διαδικασία δημοπράτησης αναμένεται αρχές Δεκεμβρίου. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, 5-6 Δεκεμβρίου πρόκειται να σταλούν οι προσκλήσεις σε τεχνικές εταιρείες, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ταχείας εκτέλεσης.

Τα έργα θα γίνουν βάσει του άρθρου 32 του νόμου 4412/2019, διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους υποψηφίους αναδόχους χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, διευκολύνει την διεξαγωγή γρήγορων διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιων έργων κάτω από έκτακτες συνθήκες.

Τα σιδηροδρομικά έργα

Τα έργα ύψους 460 εκατ. ευρώ είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης που σήμερα στο τμήμα Δομοκός-Λάρισα λειτουργεί με μια γραμμή αλλά και τις περιφερειακές γραμμές Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Λάρισα-Βόλος που επίσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, τα έργα που πρόκειται να δημοπρατηθούν είναι τα ακόλουθα:

α) Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες "Daniel" και "Elias" με Προϋπολογισμό 173.600.000Euro (με ΦΠΑ).

β) Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας, σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής, μετά τις θεομηνίες "Daniel" και "Elias" με Προϋπολογισμό 57.660.000Euro (με ΦΠΑ).

γ) Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας - Βόλου μετά τις θεομηνίες "Daniel" και "Elias", με Προϋπολογισμό 181.660.000Euro (με ΦΠΑ).

δ) Εργασίες αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Μηλεών από τον Σ.Σ. 'Ανω Λεχωνίων (Χ.Θ. 12+500) έως τον Σ.Σ. Μηλεών (Χ.Θ. 28+200) μετά τις θεομηνίες "Daniel" και "Elias", με Προϋπολογισμό 1.860.000,00Euro (με ΦΠΑ).

ε) Αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από το ΣΣ Παλαιοφάρσαλο (Χ.Θ 296+245) έως ΣΣ Κράννων (ΧΘ 336+330) που καταστράφηκε από την κακοκαιρία "Daniel", με Προϋπολογισμό 37.200.000,00Euro (με ΦΠΑ).

Τα οδικά έργα

Τα οδικά έργα ύψους 900 εκατ. ευρώ αφορούν τα κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών από τα έντονα καιρικά φαινομένα «Daniel» και «Elias».

Οι εργασίες θα γίνουν σε συνολικό μήκος 159 χιλιομέτρων οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων 110 γεφυρών και οι πόροι θα διανεμηθούν ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής: 33% Μαγνησίας, 25% Τρικάλων, 21% Καρδίτσας, 9,5% Λάρισας, 9,5% Ευβοίας και 2% Φθιώτιδας.

Πρόκειται για:

1. Έργα αποκατάστασης στους Δήμους Ζαγοράς - Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, με προϋπολογισμό 278,2 εκατ. ευρώ.

2. Έργα αποκατάστασης στους Δήμους Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης, με προϋπολογισμό 267,5 εκατ. ευρώ.

3. Έργα αποκατάστασης στους Δήμους Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, με προϋπολογισμό 184 εκατ. ευρώ.

4. Έργα αποκατάστασης στους Δήμους Ιστιαίας, Μαντουδίου, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων με προϋπολογισμό 170 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση και η υλοποίηση

Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται σε ποσό 600 εκατ. ευρώ και χωρίζονται σε 420 εκατ. ευρώ για οδικά και άλλα 180 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικά. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ποσά 396,6 εκατ. ευρώ και 226,86 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η αποστολή των προσκλήσεων στις τεχνικές εταιρείες για την διεξαγωγή των fast track διαγωνισμών, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού στόχος του υπουργείου είναι να τρέξουν άμεσα τα έργα για την αποκατάσταση βλαβών τόσο του σιδηροδρομικού όσο και οδικού δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

