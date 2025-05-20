Απόπειρα δωροδοκίας κατήγγειλε δικαστής του Αρείου Πάγου

Από γνωστό αρεοπαγίτη καταγγέλθηκε απόπειρα δωροδοκίας μετά την παράδοση σε αυτόν επιστολής, με την οποία του ζητήθηκε να παρέμβει σε εκκρεμή υπόθεση με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος.

Η εν λόγω επιστολή παραδόθηκε στον αρεοπαγίτη από άτομο που είναι γνωστό στις αρχές, από το παρελθόν.

Στην επιστολή γινόταν αναφορά συγκεκριμένης εκκρεμούς υπόθεσης και υπήρχε η παράκληση για παρέμβαση του δικαστικού λειτουργού, ενώ παράλληλα αφηνόταν υπαινιγμός για την παροχή οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Ο αρεοπαγίτης προχώρησε σε καταγγελία προς στις αρχές παραδίδοντας την επιστολή ενώ έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

