Με απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου ξεκινά από τη Δευτέρα 18 Μαΐου η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι») σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έπειτα από την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, υπογράφηκε η Δημόσια Σύμβαση, με ισχύ έως 31/12/2027, για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστου Περρή και του εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας.

Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης αποτελεί έναν σύγχρονο θεσμό, που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στην κοινωνική τους επανένταξη, καθώς και στην αποσυμφόρηση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της Χώρας.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η γενική γραμματεία αντεγκληματικής πολιτικής θα συνεχίσουν να προωθούν πολιτικές, για τις εναλλακτικές μορφές έκτισης της ποινής και την αναβάθμιση του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Πηγή: skai.gr

