Τον βανδαλισμό της πρόσοψης των γραφείων του στη Νεάπολη, με την αναγραφή ναζιστικών συνθημάτων και τον σχεδιασμό αγκυλωτών σταυρών καταγγέλλει το ΚΚΕ.

«Η επίθεση σημειώθηκε λίγες μέρες πριν την εκδήλωση μνήμης προς τιμή του Τάσου Μαγκλαρίδη, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και μέλους του ΚΚΕ, την 28η Οκτώβρη 1980, από αστυνομικούς-όργανα της τότε κυβέρνησης της ΝΔ, που ματοκύλισαν παρέλαση των αγωνιστών της Ε.Α.

Η επίθεση στα γραφεία μας έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων ενεργειών στην περιοχή της Νεάπολης σε βάρος του ΚΚΕ και άλλων λαϊκών οργανώσεων και φορέων, με τις οποίες βέβαια δεν ασχολείται η αστυνομία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομματικής Οργάνωσης Βάσης (ΚΟΒ) Νεάπολης του ΚΚΕ.

Καλείται, δε, «ο λαός της Νεάπολης να καταδικάσει αυτές τις προκλήσεις και να δυναμώσει τη δράση του για να απομονωθούν οι νοσταλγοί των Ναζί», συμμετέχοντας στην εκδήλωση προς τιμήν του Τάσου Μαγκλαρίδη, την Κυριακή 20 Οκτώβρη, 11.00 πμ, στο δημαρχείο Νεάπολης.

Πηγή: skai.gr

