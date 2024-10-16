Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης για τον εντοπισμό 12 ναυαγών μεταναστών που αγνοούνται μετά από το ναυάγιο σκάφους στο οποίο επέβαιναν, 21 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Πριν από λίγο ανασύρθηκε από παραπλέον πλοίο η σορός ενός άνδρα.

Το πλοιάριο μετέφερε δεκάδες μετανάστες. Από αυτούς διασώθηκαν 96 - περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο – και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.



Η επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης συνεχίζεται ως αυτή την ώρα, προς αναζήτηση των 12 ανθρώπων.

Στο σημείο διεξάγονται έρευνες από δύο πλωτά του λιμενικού, 6 παραπλέοντα πλοία καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.