Για τα μάτια του και μόνο... που δεν είχε δει, μια 58χρονη από την Πάτρα έχασε 13.000 ευρώ.

Η απάτη είχε στηθεί καλά όπως φάνηκε από τον ... μυστηριώδη εραστή ο οποίος εμφανιζόταν στη 58χρονη μέσω εφαρμογής whatsApp, σύμφωνα με το tempo24.

Ο δράστης, εμφανιζόταν στη 58χρονη ως γιατρός και ως άνδρας γοητευμένος από την προσωπικότητά της, τόσο πολύ μάλιστα, που της πρότεινε να την παντρευτεί, να φύγουν από την Πάτρα και να ζήσουν στο Λονδίνο.

Τα ωραία λόγια του "γιατρού" προς τη 58χρονη για μια ονειρεμένη ζωή στο Λονδίνο, είχαν "μαγέψει" τη μοναχική γυναίκα, η οποία όχι μόνο άνοιξε την καρδιά της, αλλά και τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η 58χρονη φαίνεται να μην είχε συναντήσει ποτέ τον έρωτά της, παρά μόνο μέσω της τηλεφωνικής εφαρμογής και όπως φέρεται να είπε αργότερα στην αστυνομία, είχαν μιλήσει μία φορά στο τηλέφωνο.

Όταν όμως κατάλαβε ότι ο "γιατρός" ήταν απάτη ήταν αργά. Όπως κατέθεσε αργότερα η ίδια στην αστυνομία, ο δράστης αφού την έπεισε για τις προθέσεις του, της ζήτησε να του δώσει τα χρήματά της για να τα "φυλάξει" μέχρι να φύγουν για το Λονδίνο.

