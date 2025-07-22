Τρία άτομα, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί σχετικά εντάλματα σύλληψης, συνέλαβε η αστυνομία για την εμπλοκή τους σε υπόθεση απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού από «ορφανό» τραπεζικό λογαριασμό.

Οι κατηγορούμενοι, από τον Νοέμβριο του 2024, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με σκοπό την εκταμίευση χρηματικού ποσού ύψους 248.856,02 ευρώ, από τραπεζικό λογαριασμό γυναίκας, η οποία είχε αποβιώσει το 2016.

Ωτσόσο, μέχρι την σύλληψη τους είχαν καταφέρει να «σηκώσουν» 95.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε ενημέρωση από τραπεζικό κατάστημα, ενώ η εξιχνίαση της υπόθεσης είναι αποτέλεσμα έρευνας του Τμήματος Προστασίας Ατομικής Περιουσίας, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών δεδομένων, καταθέσεων και λοιπών στοιχείων που προέκυψαν από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών πράξεων.

Πώς έστησαν την απάτη

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, εφοδίασαν με πλαστά έγγραφα ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία εμφάνισαν στο τραπεζικό κατάστημα ως την κάτοχο του επίμαχου τραπεζικού λογαριασμού. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μεταφορές και αναλήψεις χρηματικών ποσών από διάφορα τραπεζικά καταστήματα, συνολικού ύψους 95.000 ευρώ.

Η παράνομη δραστηριότητά τους ωστόσο έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους της τράπεζας, οι οποίοι και προχώρησαν στη δέσμευση του λογαριασμού.

Οι συλληφθέντες, που κατηγορούνται για πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

