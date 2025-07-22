Λογαριασμός
Συνελήφθησαν 2 υπεύθυνοι καταστημάτων σε παραλία της Αναβύσσου για παράνομη κατάληψη παραλίας

Eνώ κατείχαν άδεια καντίνας, είχαν προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ηχείων μετατρέποντάς τα σε open bars - Eίχαν εγκαταστήσει και ομπρέλες, ξαπλώστρες

Κουλούρα θαλάσσης στην παραλία

Αστυνομικοί του Τμήματος Σαρωνικού πραγματοποίησαν χθες το πρωί εξόρμηση σε παραλία της Αναβύσσου για την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στις παραλίες.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν δύο προσωρινοί υπεύθυνοι καταστημάτων τα οποία, ενώ κατείχαν άδεια καντίνας, είχαν προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ηχείων μετατρέποντάς τα σε open bars και επιπλέον είχαν εγκαταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Σε βάρος τους, και σε βάρος των δύο ιδιοκτητών των καταστημάτων, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας ενώ ενημερώθηκαν οι συναρμόδιοι φορείς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

