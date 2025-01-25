Αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση των 17 εκατ. ευρώ του ΤΖΟΚΕΡ: Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 21:30

Ούτε 1, ούτε 2, αλλά 31 συνεχόμενα τζακ ποτ έχουν σημειωθεί στο ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο μοιράζει αυτήν την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, 17 εκατομμύρια ευρώ σε ένα από τα μεγαλύτερα τζακ ποτ των τελευταίων ετών .

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το έπαθλο των 17 εκατ. ευρώ, μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, καθώς και διαδικτυακά στο opaponline.gr.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί αυτήν την Κυριακή, στις 22:00, με τις συμμετοχές να ολοκληρώνονται μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την κλήρωση ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Έπαθλα 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία

Με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ διεκδικούν, εκτός από τα 17 εκατ. ευρώ της πρώτης κατηγορίας, και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το παιχνίδι σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας.

Κατά τη διάρκεια των 31 σερί τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί στο ΤΖΟΚΕΡ, έχουν βρεθεί 37 τυχερά 5άρια, ενώ συνολικά έχουν αναδειχθεί 195 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, από τότε που καθιερώθηκε το έπαθλο των 100.000 ευρώ για όσους προβλέπουν σωστά 5 αριθμούς.

Ομαδικά δελτία ΤΖΟΚΕΡ

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και διαδικτυακά στο opaponline.gr. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνουν τις πιθανότητες για κέρδη, καθώς στα ομαδικά δελτία συμπληρώνονται περισσότεροι από 5 αριθμοί.

Μάλιστα, όσοι επιλέξουν να παίξουν online με ομαδικό δελτίο είναι σίγουρο πως θα πετύχουν τον αριθμό ΤΖΟΚΕΡ, αφού όλα τα online ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένα και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ.

