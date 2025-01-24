Νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Οι Ελεγκτές παρέχουν Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας σε διάφορες μονάδες στην Ελλάδα και στελεχώνουν τον Πάροχο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία στο έδαφος και γειτνίαση Αεροδρομίων, μέσα σε Τερματικές Περιοχές και σε έναν ευρύ εναέριο χώρο που ονομάζεται ATHINAI FIR/ HELLAS UIR που περικλείει ελληνική επικράτεια καθώς και εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα.

Συνθήκες εργασίας

• Οι ελεγκτές εργάζονται έως 26 ώρες εβδομαδιαίως.

• Οι αμοιβές ανέρχονται τουλάχιστον στις 5.000 €.

• Εξεταστέα Ύλη.

Η γραπτή διαδικασία περιλαμβάνει εξετάσεις σε:

α) γραπτό τεστ, όπου αξιολογούνται η μνήμη, η προσοχή – συγκέντρωση, η αντίληψη και αίσθηση χώρου, χρόνου και προσανατολισμού, η παρατηρητικότητα, η εγρήγορση, η αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών μέσα από χάρτες ή ηχητικά μηνύματα στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Το τεστ εξετάζεται σε δύο στάδια.

β) Προφορική εξέταση Ορθοφωνίας

Νέα δεδομένα

Ο τρόπος εξέτασης αλλάζει (πχ δεν υπάρχει εξέταση στις λεκτικές δεξιότητες και κατανόηση κειμένου). Πλέον ο διαγωνισμός θα γίνεται με τα πρωτόκολλα και τα standards του EUROCONTROL. Θα υπάρξει συνδρομή εξεταστών από το EUROCONTROL. Ο διαγωνισμός γίνεται εμφανώς πιο τεχνικός και περίπλοκος.

Η γραπτή εξέταση είναι ηλεκτρονική και γίνεται με δοκιμασίες οι οποίες διενεργούνται σε δύο στάδια:

Α΄ στάδιο: δοκιμασία γνωστικών ικανοτήτων FEAST I.

Β΄ στάδιο: δοκιμασία προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης θέσης (RADAR) FEAST II.

Τα φροντιστήρια Μπόνια με τη μεγάλη εμπειρία στο διαγωνισμό εγγυώνται πλήρη και εστιασμένη προετοιμασία.

Αναλάβαμε με μεγάλη επιτυχία την προετοιμασία των υποψηφίων του διαγωνισμού 1Γ του 2015 32 θέσεων και από τους 32 διοριστέους οι 12 προετοιμάστηκαν στο φροντιστήριό μας. Μέχρι και τη διεξαγωγή του επόμενου διαγωνισμού 1ΓΒ του 2023 διορίστηκαν τα επόμενα χρόνια από τους επιτυχόντες του 2015 επιπλέον 114 επιλαχόντες. Με την προκήρυξη 1ΓΒ του 2023 διορίστηκαν 30 από τους οποίους οι 15 προετοιμάστηκαν στα φροντιστήρια Μπόνια. Οι θέσεις που προκηρύχθησαν είναι 97 .

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε και η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει τη Δευτέρα 13/1/25 και λήγει την Τρίτη 28/1/2025. Το ηλικιακό όριο είναι τα 30 έτη. Συγκεκριμένα μπορούν να λάβουν μέρος οι υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το έτος 1995 έως και το έτος 2004.

Προσόντα

• Όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ

• Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

• Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

• Ανώτατο ηλικιακό όριο το 30ο

• Πολύ καλή επίδοση στο τεστ ειδικών δεξιοτήτων που εξετάζει ιδιότητες και χαρακτηριστικά απαραίτητα για τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (όπως μνήμη, παρατηρητικότητα, γρήγορα αντανακλαστικά, αντίληψη χώρου κτλ.)

• Ευκρινή άρθρωση και ευχέρεια λόγου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.