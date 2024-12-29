Σεισμός σε Χαλάνδρι και Γέρακα τα ξημερώματα

Σεισμός 2.1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στον Γέρακα Αττικής αλλά έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθους, μόλις 2 χιλιόμετρα.
Νωρίτερα, στις 3.22 τα ξημερώματα σημειώθηκαν 2,7 Ρίχτερ στο Χαλάνδρι, με τον σεισμό να είναι επίσης επιφανειακός. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 6 χλμ.
Ακολούθησε μια ώρα μετά, στις 4:47, σεισμός 1,9 Ρίχτερ με επίκεντρο 3 χλμ Νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου και εστιακό βάθος στα 7,9 χλμ.
Νέοι μικροσεισμοί έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα στις 08:54 σε Παλλήνη και Αγία Παρασκευή.
2,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν ένα χιλιόμετρο δυτικά-νοτιοδυτικά της Παλλήνης, με εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων και 2 Ρίχτερ, τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Αγίας Παρασκευής, με εστιακό βάθος 8,3 χιλιομέτρων.
Στις 02:15 τη νύχτα έγινε σεισμός ανοιχτά της Καρπάθου, μεγέθους 4.2 Ρίχτερ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.