Σεισμός σε Χαλάνδρι και Γέρακα τα ξημερώματα

Σεισμός 2.1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στον Γέρακα Αττικής αλλά έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθους, μόλις 2 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, στις 3.22 τα ξημερώματα σημειώθηκαν 2,7 Ρίχτερ στο Χαλάνδρι, με τον σεισμό να είναι επίσης επιφανειακός. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 6 χλμ.

Ακολούθησε μια ώρα μετά, στις 4:47, σεισμός 1,9 Ρίχτερ με επίκεντρο 3 χλμ Νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου και εστιακό βάθος στα 7,9 χλμ.

Νέοι μικροσεισμοί έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα στις 08:54 σε Παλλήνη και Αγία Παρασκευή.

2,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν ένα χιλιόμετρο δυτικά-νοτιοδυτικά της Παλλήνης, με εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων και 2 Ρίχτερ, τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Αγίας Παρασκευής, με εστιακό βάθος 8,3 χιλιομέτρων.

Στις 02:15 τη νύχτα έγινε σεισμός ανοιχτά της Καρπάθου, μεγέθους 4.2 Ρίχτερ.





Πηγή: skai.gr

