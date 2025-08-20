Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η πρώτη ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την έξοδο από το Δρομοκαΐτειο - Τι έγραψε

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου»

Γιώργος Μαζωνάκης

Την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο πραγματοποίησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε βίντεο στο Instagram, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως χάρτινο ομοίωμα που τραγουδάει το κομμάτι... «τρελός».

Στο βίντεο έγραφε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Μαζωνάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark