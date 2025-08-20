Την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο πραγματοποίησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε βίντεο στο Instagram, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως χάρτινο ομοίωμα που τραγουδάει το κομμάτι... «τρελός».
Στο βίντεο έγραφε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».
Δείτε το βίντεο:
Πηγή: skai.gr
