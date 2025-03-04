Ανήλικος επιβάτης έπαθε ηλεκτροπληξία στο πλοίο από Πειραιά για Ηράκλειο

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το περασμένο Σάββατο σε πλοίο της γραμμής όταν ένας ανήλικος επιβάτης υπέστη ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τις βραδινές ώρες όταν ο ανήλικος βρισκόταν μέσα στην καμπίνα του στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιά – Ηράκλειο.

Ο ανήλικος κατά την προσπάθειά του να χειριστεί το φωτιστικό που υπάρχει μέσα στην καμπίνα – για άγνωστο λόγο – υπέστη ηλεκτροπληξία.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι του πλοίου και έσπευσε μία γιατρός η οποία ήταν ανάμεσα στους επιβάτες.

Εκείνη του έδωσε τις πρώτες βοήθειες ενώ μόλις το πλοίο «έδεσε» στο λιμάνι του Ηρακλείου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του ωστόσο χρειάστηκε να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

