Ο πατήρ Ευστράτιος Συρίγος που ζει στην Άνδρο καταφέρνει με έναν μοναδικό τρόπο να «παντρεύει» την ψυχή της μουσικής με τη δύναμη της πίστης. Ο παπά-Στρατής μεγάλωσε μέσα στη μουσική και από μικρός βρέθηκε με ένα βιολί στα χέρια.

Δούλεψε στις μεγαλύτερες πίστες της Αθήνας, δίπλα στους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες ζώντας τη λάμψη και τις αντιθέσεις της νύχτας. Από τα μπουζούκια όπου έπαιζε βιολί δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες, όπως η Αντζελα Δημητρίου και ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρέθηκε στο ιερό.

Ένας ιερέας ξεχωριστός με ψυχή καλλιτέχνη και καρδιά ανοιχτή που χωρά και την ιεροσύνη και την μουσική.

Όταν αποφάσισε να φορέσει ράσο, οι πιστοί έπαθαν όπως λέει ο ίδιος «ένα μικρό σοκ». Όμως εκείνος κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη τους.

«Η ιεροσύνη με έφερε κοντά τους… έγινα δικός τους» αποκαλύπτει στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

