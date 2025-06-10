Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στη φωτιά στη Λέσβο με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκο Καρασάββα που μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3,, να εκτιμά ότι θα τεθεί σύντομα υπό μερικό έλεγχο.

Νωρίτερα μήνυμα από το 112 καλούσε τους κάτοικους στην περιοχή Παλαιόκηπος, να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς σε αγροτική έκταση στον οικισμό Αγλέφυρος.

Σύμφωνα με τον κ. Καρασάββα προληπτικά έγινε νωρίτερα εκκένωση του ολοήμερου νηπιαγωγείου στην περιοχή και είχαν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγλέφυρος Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 7 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2025

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άβδηρα Ξάνθης η οποία πλέον έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άβδηρα Ξάνθης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2025

