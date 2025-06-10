Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λέσβο (Βίντεο)

Νωρίτερα μήνυμα από το 112 καλούσε τους κάτοικους στην περιοχή Παλαιόκηπος, να παραμείνουν σε ετοιμότητα - Προληπτικά έγινε εκκένωση νηπιαγωγείου

UPDATE: 17:41
Πυροσβεστική αεροσκάφος

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στη φωτιά στη Λέσβο με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκο Καρασάββα που μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3,, να εκτιμά ότι θα τεθεί σύντομα υπό μερικό έλεγχο.

Νωρίτερα μήνυμα από το 112 καλούσε τους κάτοικους στην περιοχή Παλαιόκηπος, να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς σε αγροτική έκταση στον οικισμό Αγλέφυρος.

Σύμφωνα με τον κ. Καρασάββα προληπτικά έγινε νωρίτερα εκκένωση του ολοήμερου νηπιαγωγείου στην περιοχή και είχαν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άβδηρα Ξάνθης η οποία πλέον έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. 

