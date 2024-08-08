Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και το μεσημέρι - απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και πιθανώς τοπικά τους 38 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα νησιά του Ιονίου, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34, τοπικά στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς, στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.