Φωτιές σε Κερατέα και Ηλεία: Στάχτη 23.758 στρέμματα - Δείτε δορυφορικές εικόνες

Συνολικά 23.758 στρέμματα έγιναν στάχτη από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Κερατέα και την Ηλεία, σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus.

Συγκεκριμένα, σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, έχοντας ως απολογισμό έναν νεκρό καθώς και καταστροφές σε κατοικίες και περιουσίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει. Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε χθες στις 12.19 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν είναι 15.808 στρέμματα, εκ των οποίων:

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Ηλεία

Αντίστοιχα, στην Ηλεία σύμφωνα με δορυφορική λήψη χτες 09/08/2025 και ώρα 12:49 η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.950 στρέμματα.

Ακολουθεί ανάλυση των εκτάσεων που κάηκαν:

3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές

1.960 στρέμματα καλλιέργειες

2.380 δασικές εκτάσεις

Πηγή: skai.gr

