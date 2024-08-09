Η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σε Α.Τ.Μ. με χρήση εκρηκτικών (μέθοδος Plofkraak), κατά τα έτη 2019-2020 σε Αττική και Φθιώτιδα εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις εκρήξεων Α.Τ.Μ. σε Αττική και Φθιώτιδα, στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και εντός του εκπτωτικού χωριού στα Σπάτα, όπου πραγματοποιήθηκαν εκρήξεις σε Α.Τ.Μ. τεσσάρων εμπορικών τραπεζών, καθώς και μία κλοπή αυτοκινήτου.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την παράνομη δράση της ανέρχεται σε 516.090 ευρώ.

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία και λοιπές παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι μαζί με τουλάχιστον τρεις ακόμη άγνωστους συνεργούς τους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και δομημένη δράση, η οποία στην Ελλάδα ήταν ενεργή από τον Δεκέμβριο του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020 και με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση πραγματοποιούσαν διαρρήξεις Α.Τ.Μ. σε Αττική και Φθιώτιδα.

Δρούσαν «χειρουργικά»

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και χρησιμοποιώντας στέρεες εκρηκτικές ύλες, κατασκεύαζαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς με πυραγωγό σκοινί (φιτίλι) και πυροκροτητές, τους οποίους εισήγαγαν στα Α.Τ.Μ. και προκαλούσαν εκρήξεις, αφαιρώντας στη συνέχεια τις κασετίνες με τα χρήματα.

Περαιτέρω, για να καταστήσουν δυσχερή την αναγνώριση και τον εντοπισμό τους, φρόντιζαν να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ενώ διέφευγαν με αυτοκίνητα, τα οποία ήταν κλεμμένα ή έφεραν πλαστές πινακίδες.

