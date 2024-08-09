Κρήτη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε με ταχύτητα σε τζαμαρία τουριστικού γραφείου - Δείτε βίντεο

Πανικός επικράτησε προς στιγμήν στο κέντρο του Ηρακλείου το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν οδηγός έχασε για άγνωστους λόγους τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο «καρφώθηκε» με μεγάλη ταχύτητα στη τζαμαρία πρακτορείου ταξιδίων.



Ο οδηγός του ΙΧ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.



Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται το όχημα να καρφώνεται στην τζαμαρία του τουριστικού γραφείου. Μάλιστα, ένας άνθρωπος που στεκόταν έξω από το γραφείο γλίτωσε για λίγα εκατοστά σοβαρό τραυματισμό.

