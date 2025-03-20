Καταδικασμένος σε πολυετή κάθειρξη από ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε εκβιάσεις, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 49χρονο Τούρκο υπήκοο, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ για τον εντοπισμό του αξιοποιήθηκαν πληροφορίες που συγκέντρωσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, ο 49χρονος καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο Εγκλημάτων της Κωνσταντινούπολης σε κάθειρξη 20 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, η οποία εξανάγκαζε οφειλέτες να πληρώσουν χρέη προς πιστωτές, χρησιμοποιώντας απειλές, εκφοβισμούς, εξαναγκασμό, φόβο και βία. Οι συγκεκριμένες πράξεις, κατά τα ίδια έγγραφα, τελέστηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Οι τουρκικές δικαστικές αρχές ζητούν την έκδοσή του για να εκτίσει υπόλοιπο ποινής που ανέρχεται σε 15 χρόνια και 10 μήνες.

Ο 49χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το τουρκικό αίτημα. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι διώκεται «πολιτικά», ενώ ανέφερε ότι αιτήθηκε στη χώρα μας άσυλο. Αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για το ζήτημα της έκδοσής του.

