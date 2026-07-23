«Ακριβό» τσιγάρο στην Κέρκυρα: Πρόστιμο 1.312 ευρώ σε οδηγό που το πέταξε από το παράθυρο

Ακριβά πλήρωσε οδηγός στην Κέρκυρα την κίνηση να πετάξει αναμμένο τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του, εν μέσω μάλιστα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια περιπολίας του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κέρκυρας, η οποία πραγματοποιούνταν λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3, εντοπίστηκε η παράβαση που αφορούσε απόρριψη αναμμένου υπολείμματος καπνίσματος από διερχόμενο όχημα.

Το περιστατικό, σημειώθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου Κερκυραίων, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, όπου οι ανακριτικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν την απόρριψη αναμμένου τσιγάρου από το παράθυρο του οχήματος.

Για την παράβαση επιβλήθηκε στον υπαίτιο οδηγό του οχήματος διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ.

Η απόρριψη αναμμένων υπολειμμάτων καπνίσματος αποτελεί αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κινδύνου, όταν η ξηρή βλάστηση και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την άμεση ανάφλεξη και την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 187 (87,79%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,21%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων από οχήματα ή σε υπαίθριους χώρους απαγορεύεται και επισύρει διοικητικές κυρώσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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