Της Έλενας Γαλάρη

Αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους που νοίκιαζε από αλλοδαπό.

Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Το δικαστήριο ήρε την κράτηση της κατηγορουμένης επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει η δίκη της.

Η 72χρόνη κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απείθεια.

​Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις ηλικιωμένες ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες και ουσιαστικά φυλακισμένες, καθώς η 72χρονη τους είχε αφαιρέσει τα τηλέφωνα για να ελέγχει πλήρως τις επαφές τους.



Η φρίκη ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η δράστιδα φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας κυνικά πως σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων.



​Κατά την αστυνομική έφοδο, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε πεισματικά να ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδή στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.