Ιστορία «τρόμου» στη Γαλλία: 9χρονο ήταν φυλακισμένο σε βαν εδώ και 2 χρόνια από τον πατέρα του

Ένα 9χρονο αγόρι διασώθηκε αφού ζούσε κλειδωμένο στο επαγγελματικό βαν του πατέρα του στην ανατολική Γαλλία από το 2024, σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα. Το παιδί νοσηλεύεται και ο πατέρας του έχει προφυλακιστεί.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από έναν γείτονα για «ήχους παιδιού» που προέρχονταν από ένα βαν την περασμένη Δευτέρα στο χωριό Χάγκενμπαχ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία και τη Γερμανία, σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα Nicolas Heitz το Σάββατο.

Αφού παραβίασαν το βαν, οι αστυνομικοί βρήκαν το παιδί να «κείτεται σε εμβρυϊκή στάση, γυμνό, καλυμμένο με μια κουβέρτα πάνω από έναν σωρό σκουπιδιών και κοντά σε περιττώματα», δήλωσε ο Heitz.

Το αγόρι ήταν εμφανώς υποσιτισμένο και δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει, αφού παρέμενε σε καθιστή θέση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ενδοικογενειακή τραγωδία

Ο πατέρας του αγοριού είπε στους ερευνητές ότι έβαλε το παιδί στο φορτηγό τον Νοέμβριο του 2024 «για να το προστατεύσει», επειδή η σύντροφός του ήθελε να στείλει το τότε 7χρονο παιδί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Ο Heitz δήλωσε ότι δεν υπήρχε ιατρικό ιστορικό που να αποδεικνύει ότι το αγόρι είχε ψυχιατρικά προβλήματα πριν εξαφανιστεί και ότι είχε καλούς βαθμούς στο σχολείο.

Το αγόρι είπε στους ερευνητές ότι αντιμετώπιζε «μεγάλες δυσκολίες» με τη σύντροφο του πατέρα του και πίστευε ότι ο πατέρας του «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να το κλειδώσει, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Ανέφερε επίσης ότι είχε να κάνει ντους από το 2024.

Στον πατέρα απαγγέλθηκαν προκαταρκτικές κατηγορίες για απαγωγή και άλλα αδικήματα και παραμένει υπό κράτηση. Η σύντροφός του αρνήθηκε ότι γνώριζε την παρουσία του αγοριού στο βαν, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Σε αυτήν απαγγέλθηκαν προκαταρκτικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για παράλειψη παροχής βοήθειας σε ανήλικο που βρίσκεται σε κίνδυνο, και αφέθηκε ελεύθερη υπό δικαστική επιτήρηση.

Η 12χρονη αδελφή του αγοριού και η 10χρονη κόρη της συντρόφου του πατέρα του τέθηκαν υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Το γραφείο του εισαγγελέα ερευνά εάν υπήρχαν και άλλοι που γνώριζαν για την κράτηση του αγοριού.

Φίλοι και συγγενείς είπαν στους ερευνητές ότι πίστευαν πως το αγόρι βρισκόταν σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Στους δασκάλους του είχε ειπωθεί ότι είχε μετεγγραφεί σε άλλο σχολείο, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα του θύματος ή των συγγενών του.

Κάτοικοι του Χάγκενμπαχ, με τους οποίους επικοινώνησε το Associated Press, εξέφρασαν το Σάββατο σοκ για την υπόθεση και δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν πού βρισκόταν το αγόρι, αλλά δεν θέλησαν να συζητήσουν λεπτομέρειες.

Ο εισαγγελέας αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια στο AP εν αναμονή της περαιτέρω έρευνας.

